سعد الصغير ينشر صورًا تجمعه بزوجته وأبنائه من حفل زفاف ابنة شقيقته

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك المطرب الشعبي سعد الصغير، مجموعة من الصور التي جمعته بأبنائه وزوجته، خلال حضورهم حفل زفاف ابنة شقيقته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلق سعد على الصور: "عقبالكم جميعًا من فرح بنت أختي.. عائلتي، أولادي، وزوجتي.. اللهم احفظهم دائمًا ويخليكم ليا".

على جانب آخر، تم الإفراج مؤخرًا عن المطرب الشعبي سعد الصغير بعد قضائه عقوبة السجن لمدة 6 أشهر في قضية تعاطي مواد مخدرة، وذلك بعد التأكد من عدم صدور أي أحكام أخرى ضده.

اقرأ أيضًا:

هالة صدقي تدافع عن شيرين عبدالوهاب بعد حفل "موازين"

بالصور.. حضور جماهيري كبير على مسرح السلام احتفالا بذكرى 30 يونيو

أصيبت بوعكة صحية.. طبيب شيرين يكشف تفاصيل جديدة عن أزمتها الأخيرة

ياسر قنطوش: "شيرين عبد الوهاب مارادونا مش ميسي"

مي عمر بفستان قصير وهدى الإتربي أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



