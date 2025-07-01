تفاصيل "خطأ فني" أثار الجدل حول حفل شيرين عبدالوهاب في موازين

كتب-مصطفى حمزة:

أثار حفل المطربة شيرين عبدالوهاب، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة 20 لمهرجان موازين، حالة من الجدل مع تباين الآراء حول ما حدث به مساء السبت الماضي.

وتعرضت المطربة شيرين عبدالوهاب، لانتقادات عبر مواقع التواصل، بسبب تقديمها الأغاني الثلاث الأولى، بطريقة البلاي باك، وسارع بعض الحضور بمغادرة مقر الحفل في حالة غضب، قبل أن تلبي رغبة جمهور حفلها في المهرجان، بتقديم الأغاني بصوتها المباشر.

ومع تباين الآراء، توجهت "مصراوي" بالسؤال إلى مصادر في المهرجان، وأخرى مقربة من المطربة شيرين عبد الوهاب.

وأجاب المصدر: "عادة في الحفلات الكبرى، يقوم بعض المطربين والمطربات، باستخدام البلاي باك، منهم من يقوم بالغناء المباشر، ويتم استخدام التسجيل البلاي في مناطق غناء عالية أو صعبة، للمساعدة في النفس، ومنهم من يقوم في الأماكن المفتوحة ذات سعة عالية، بتقديم فقرته بالغناء مباشر بشكل أساسي، ويكتفي أن يكون البلاي باك، داعم في خلفية الصوت للمساعدة فقط ".

وتابع: "ماحدث في حفل المطربة شيرين عبد الوهاب، وتجديدا عند تقديمها الميدلي، أنها كانت تريد الغناء بالطريقة الثانية، وتغني بصوتها على الموسيقى، ولكن للأسف تم استخدام البلاي باك بالكامل ".

وأضاف: "قد يكون تم هذا باعتباره أنه الأفضل لصالحها، ولكن للأسف مع ظهور تفاصيل صوتية ومؤثرات، لم يتقبل بعض الجمهور ذلك في البداية، ولكن نجحت المطربة شيرين عبد الوهاب، في تجاوز كل هذا، عندما بدأت الغناء المباشر بمصاحبة الفرقة الموسيقية، وقدمت أغاني تحتاج قدرات صوتية مميزة منها (ألف ليلة وليلة)، ونالت إعجاب غالبية الحضور".

وقدمت المطربة شيرين عبدالوهاب، في الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الـ 20 للمهرجان، مجموعة من أشهر أغانيها، ومنها : صبري قليل، الوتر الحساس، كلام عينيه، ومين اختار، متحاسبنيش، على بالي، وغيرها