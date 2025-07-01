سمسم شهاب يحتفل بخطوبة ابنته في أجواء عائلية

كتبت- نوران أسامة:

احتفل المطرب سمسم شهاب بخطوبة ابنته فاطمة، في أجواء عائلية بحضور الأهل والأقارب، داخل إحدى القاعات المطلة على النيل.

وكتب "سمسم" عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "تمت، بفضل الله وبحمده، خطوبة ابنتي وحبيبة قلبي، آخر العنقود فاطمة، على الأستاذ أحمد محروس، في جو عائلي وسط الأهل والأحباب، داخل إحدى القاعات على النيل".

وأضاف: "لم يحضر فقط أهم شخص بالنسبة للعروسة وبالنسبة لي أنا وأولادي، وهي أم العروسة، رحمها الله، أدعو لها بالرحمة، الله يرحمك يا من تحملتي فوق طاقة البشر لإسعادي أنا وأولادنا.. الله يرحمك يا أم أحمد، عقبال عندكم جميعًا بإذن الله، ومبروك لروح قلبي".

يُذكر أن المطرب سمسم شهاب طرح مؤخرًا أحدث أعماله الفنية بعنوان "الراجل الجدع"، والتي جاءت على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

كما شارك أيضًا في موسم تترات رمضان 2025، من خلال أغنية "خلينا في اليمين"، وهي تتر نهاية مسلسل "شمال إجباري"، من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، ومهندس صوت محمد جودة.





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