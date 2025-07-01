داخل المتحف المصري الكبير.. جوري بكر في أحدث ظهور مع ابنها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها أحدث ظهور لها أثناء زيارتها للمتحف المصري الكبير، وظهرت مع ابنها.

ونشرت جوري الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "فخورين إننا مصريين".

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت كالتالي: "حبايبي، تحفة، الله يسعدكم، قمرات، جوري وتيمو العسل، ربنا يحفظكم، حبيبة قلبي".

يُذكر أن جوري بكر شاركت في مسلسل "سيد الناس"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، منة فضالي، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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