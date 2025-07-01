هالة صدقي تدافع عن شيرين عبدالوهاب بعد حفل "موازين"

كتبت- سهيلة أسامة:

دافعت الفنانة هالة صدقي عن المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد الانتقادات التي طالتها عقب حفلها الأخير في مهرجان "موازين"، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكتبت هالة: "لكل جماهير شيرين، ولكل جمهورها في المغرب الحبيب، لو كانت شيرين اعتذرت عن الحفل بسبب مرضها كنتم زعلتم، ولو ظهرت على المسرح وهي مش جاهزة أمام أصعب جماهير الوطن العربي الجمهور الذواق جدًا في المغرب وتونس برضه زعلتم، وعندكم حق، لأن حبكم لنجمة أسعدتنا لسنين وما زالت، كبير".

وتابعت: "ربما البعض كان قاسي عليها، لكن ثقتي في الجمهور المغربي العظيم إنه هيقول سلامتك، ومنتظرينك لما تشدي حيلك، هتكون أقوى بكتير من اللي واجعها".

وأضافت: "برافو يا شيرين إنك بتتغلبي على تعبك احترام لمعاد الحفلة. كلنا في انتظار حفلتك القادمة وإنتي في أكمل وجه، وغضب القليل من جمهورك هو حب في مطربته المفضلة اللي انتظر ساعات حتى يتمكن من سماع أجمل الأصوت.. شيرين".

يُذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد أحيت حفلًا غنائيًا في مهرجان "موازين"، وتعرضت لانتقادات واسعة بسبب إطلالتها وغنائها باستخدام تقنية "البلاي باك".

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