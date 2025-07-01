بالصور.. حضور جماهيري كبير على مسرح السلام احتفالا بذكرى 30 يونيو

كتبت- منال الجيوشي

شهد مسرح السلام بوسط القاهرة، حضورا جماهيريا لافتا لاحتفالية (الحكاية .. مصر) التي أقامها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع البيت الفني للمسرح مساء أمس الاثنين احتفالا بذكري 30 يونيو، في إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفاء بهذه المناسبة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح



وعبر المخرج عادل حسان مدير المركز عن سعادته بنجاح الاحتفالية التي شهدت تقديم عرض فني غنائي بعنوان (الحكاية.. مصر)، ومزج العمل بين الحكي وغناء أشهر الأغاني الوطنية المصرية، صياغة درامية د. محمد أمين عبد الصمد، إخراج حازم الكفراوي، أداء تمثيلي وحكي الفنان القدير عزت زين ، الفنان محمد عبد الفتاح ( كالا) والفنانة هبة قناوي، بمشاركة راوي السيرة ربيع زين وفرقة (حالة)

كما شارك بالغناء الفنانة أنغام مصطفى والفنان أحمد محسن والفنانة هند عمر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بإشراف د. رانيا عمر.

الحفل استضافته فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان القدير محسن منصور على مسرح السلام في إطار التعاون بين مؤسسات وقطاعات وزارة الثقافة، وتم تقديمه مجانا للجمهور