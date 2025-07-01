ياسر قنطوش: "شيرين عبد الوهاب مارادونا مش ميسي"

كتب - معتز عباس:

أكد المحامي ياسر قنطوش، أن شيرين عبد الوهاب مطربة كبيرة ورز لا يختلف عليها أحد، وذلك تعليقًا على أزمتها الأخيرة بعد حفلها في مهرجان موازين بسبب استخدامها "البلاي باك".

وقال قنطوش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر": "شيرين عبدالوهاب رمز واحنا المفروض نحافظ على رموزنا ولو ميسي ضيع ضربة جزاء مبقاش ميسي؟!، شيرين مارادونا وفنانة كبيرة وليها اسمها واي حد بيقول نقد بناء على رأسنا من فوق، اي حد يتجاوز في حقها هناخد ضده إجراءاتنا القانونية، احنا ضد التجريح واحنا في دولة قانون".

وأضاف: "أي حد في العالم إذا تعرض لربع ما تعرضت لها شيرين من أزمات مكنش هتقوم له قومه، ومع ذلك الست دي بتقوم أقوى من الأول وترجع أحسن من الاول، لأن هيا على قدر نواياكم ترزقون ودي ست لا بتكره ولا عندها غل وبتحب الناس كلها ومسلمه أمرها لله".

وشهد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب انتقادا من قبل البعض عقب استخدامها تقنية الـ "البلاي باك"، إذ أوضح المقربون منها مرورها بوعكة صحية، وانها خالفت أوامر الطبيب المعالج لها حرصا منها على مقابلة جمهورها ومحبيها وسط رسائل دعم من قبل العديد من أبرز نجوم الوسط الفني والغنائي.

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