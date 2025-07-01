أصيبت بوعكة صحية.. طبيب شيرين يكشف تفاصيل جديدة عن أزمتها الأخيرة

كتب - معتز عباس:

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، الحقيقة وراء أزمة المطربة شيرين عبدالوهاب في حفل مهرجان موازين في المغرب، وتعرضها لنزلة معوية قبل إقامة الحفل.

وأوضح الدكتور عبد المقصود في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن شيرين صباح يوم الحفلة عانت من ازمة صحية، وأصيبت بنزلة معوية، ليتم استدعاء الطبيب لعلاجها.

وأضاف: "حدث جدل حول حفل شيرين بالمغرب، وأود أن أقول أن شيرين كانت في حالة صحية ممتازة عند سفرها للمغرب قبل الحفلة بيومين وكانت مبسوطة جدا لاشتراكها في حفلة موازين بالمغرب".

وأضاف: "لكن للاسف صباح يوم الحفله عانت من أزمة صحية تزامنا مع نزله معويه مما استدعى طلب أطباء من المغرب لعلاجها ونصحوها بالراحة والاعتذار عن الحفله، لكنها رفضت احتراما وحبا في جمهورها رغم شدة الإجهاد اللي كانت فيه".

وتابع: "أنا لم أحضر الحفلة ولكن بناء على كلام مايسترو وقائد فرقتها، فإن شيرين غنت وابدعت لـ٢٣ أغنية لايف على مدار ساعتين وربع واسعدت جمهورها رغم انتقاد البعض".

وأتم: "شيرين هي صوت مصر الذي يعشق جمهوره ساعدوها، شجعوها، ساندوها".

وشهد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب انتقادا من قبل البعض عقب استخدامها تقنية الـ "البلاي باك"، إذ أوضح المقربون منها مرورها بوعكة صحية، وانها خالفت أوامر الطبيب المعالج لها حرصا منها على مقابلة جمهورها ومحبيها وسط رسائل دعم من قبل العديد من أبرز نجوم الوسط الفني والغنائي.

اقرأ أيضا..

تركي آل الشيخ يعلن إحياء تامر حسني حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

مسلم يعتذر لنقيب الموسيقيين: "بيتي اتخرب بسبب إيقافي"