إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أول تعليق من مهرجان موازين عن حفل شيرين عبدالوهاب المثير للجدل، مسلم يعتذر لنقيب الموسيقيين، غادة عبد الرازق تدعم شيرين بعد انتقادات حفلها في موازين، تامر حسني يحيي حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، محامي شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا لتوضيح تفاصيل أزمتها الأخيرة، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: