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حدث بالفن | مسلم يعتذر لنقيب الموسيقيين وتفاصيل جديدة في أزمة شيرين الاخيرة

12:08 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
حدث بالفن | مسلم يعتذر لنقيب الموسيقيين وتفاصيل جديدة في أزمة شيرين الاخيرة

حدث بالفن

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إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أول تعليق من مهرجان موازين عن حفل شيرين عبدالوهاب المثير للجدل، مسلم يعتذر لنقيب الموسيقيين، غادة عبد الرازق تدعم شيرين بعد انتقادات حفلها في موازين، تامر حسني يحيي حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، محامي شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا لتوضيح تفاصيل أزمتها الأخيرة، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

حدث بالفن مسلم يعتذر لنقيب الموسيقيين أزمة شيرين بمهرجان موازين محامي شيرين عبد الوهاب إدارة مهرجان موازين رانيا محمود ياسين هدى الإتربي محمد رمضان فيديو كليب الجو حلو تركي آل الشيخ كأس العالم للرياضات الإلكترونية غادة عبد الرازق تدعم شيرين المخرج رامي إمام عقد قران نجل رامي إمام هند صبري

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