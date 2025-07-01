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أحدث جلسة تصوير لـ يارا السكري.. والجمهور يغازلها

10:00 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    يارا السكري
  • عرض 4 صورة
    يارا السكري
  • عرض 4 صورة
    يارا السكري
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت يارا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

وجاءت تعليقات المتابعين، على الصور، كالتالي: "قمر بجد"، "إيه القمر ده يا ناس"، "الجمال والحلاوة كلها"، "يارا السكري اسم على مسمى"، "زي القمر".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل فهد البطل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

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يارا السكري
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