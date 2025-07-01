إعداد- مصراوي

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي



مصراوي يعرض لكم أبرز 10 لقطات خلال 24 ساعة:

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية "المايوه".



هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.



أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بأصدقائها.



هدى الإتربي

نشرت الفنانة هدى الإتربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر.



صبا مبارك

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة



مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن صورة جديدة لها بفستان قصير.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في أجواء عائلية.

راندا عبد السلام

نشرت الفنانة راندا عبد السلام صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي تمارس رياضة "البدل".

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد صورة جديدة عبر حسابها على إنساجرام، ظهرت خلالها رفقة عدد من صديقاتها.

مريم حسن

خطفت الفنانة مريم حسن الأضواء ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها وهي تستمتع بالأجواء الصيفية.