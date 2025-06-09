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فيديو.. رقص أمينة خليل مع والدها بزفافها على أغنية "بنت أبويا" في اليونان

11:55 م الإثنين 09 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أمينة خليل ترقص مع والدها في حفل زفافها باليونان
  • عرض 5 صورة
    أمينة خليل ترقص مع والدها في حفل زفافها
  • عرض 5 صورة
    أمينة خليل ترقص مع والدها في حفل زفافها
  • عرض 5 صورة
    أمينة خليل ترقص مع والدها في حفل زفافها
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كتب - معتز عباس:

أقامت الفنانة أمينة خليل حفل زفافها الثاني على المصور أحمد زعتر في دولة اليونان، بحضور أفراد من الأسرة والأصدقاء المقربين، ونجوم الفن.

وتخلل حفل الزفاف لحظة مميزة جمعت الأب مع ابنته، حيث رقصت أمينة مع والدها على أنغام أغنية "بنت أبويا"، في لقطة عفوية مؤثرة أثارت إعجاب الحضور.


خضعت أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر لجلسة تصوير رومانسية و مميزة على أحد شواطئ اليونان، حيث حرص الثنائي على ارتداء الملابس البيضاء، حيث ارتدت أمينة خليل فستانًا باللون الأبيض، كذلك ارتدى أحمد زعتر بدلة مميزة بنفس اللون.

واحتفلت أمينة خليل بزفافها في اليونان، بعد إقامة حفل زفافها الأول يوم 30 مايو الماضي في القاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن.

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