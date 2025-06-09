بفستان الأميرات.. 15 صورة من حفل زفاف أمينة خليل في اليونان

كتب - معتز عباس:

أقامت الفنانة أمينة خليل حفل زفافها الثاني على المصور أحمد زعتر في دولة اليونان.

واحتفلت أمينة خليل بزفافها في اليونان، بعد إقامة حفل زفافها الأول يوم 30 مايو الماضي في القاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن.

وخضعت أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر لجلسة تصوير رومانسية و مميزة على أحد شواطئ اليونان، حيث حرص الثنائي على ارتداء الملابس البيضاء، حيث ارتدت أمينة خليل فستانًا باللون الأبيض، كذلك ارتدى أحمد زعتر بدلة بنفس اللون.

حرص على حضور حفل زفاف أمينة خليل في اليونان، الفنانة إنجي كيوان، الفنانة يارا عزمي، وغيرهم.

شهد حفل الزفاف لحظة مؤثرة ومبهجة، حيث شاركت أمينة خليل والدها الرقص، في لقطة أثارت إعجاب الحاضرين.

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