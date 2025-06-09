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بفستان الأميرات.. 15 صورة من حفل زفاف أمينة خليل في اليونان

10:37 م الإثنين 09 يونيو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل ترقص مع والدها في حفل زفافها (
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل ترقص مع والدها في حفل زفافها
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل في حفل زفافها
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل من حفل زفافها في اليونان
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل من حفل زفافها في اليونان
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل وإنجي كيوان في حفل زفافها
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل ترقص مع والدها في حفل زفافها
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل ترقص مع والدها في حفل زفافها
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر في حفل زفافهما في اليونان
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر
  • عرض 16 صورة
    أنجي كيوان في حفل زفاف امينة خليل واحمد زعتر
  • عرض 16 صورة
    والد امينة خليل
  • عرض 16 صورة
    والدة امينة خليل
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر في حفل زفافهما في اليونان
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل وإنجي كيوان ويارا عزمي
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كتب - معتز عباس:

أقامت الفنانة أمينة خليل حفل زفافها الثاني على المصور أحمد زعتر في دولة اليونان.

واحتفلت أمينة خليل بزفافها في اليونان، بعد إقامة حفل زفافها الأول يوم 30 مايو الماضي في القاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن.

وخضعت أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر لجلسة تصوير رومانسية و مميزة على أحد شواطئ اليونان، حيث حرص الثنائي على ارتداء الملابس البيضاء، حيث ارتدت أمينة خليل فستانًا باللون الأبيض، كذلك ارتدى أحمد زعتر بدلة بنفس اللون.

حرص على حضور حفل زفاف أمينة خليل في اليونان، الفنانة إنجي كيوان، الفنانة يارا عزمي، وغيرهم.

شهد حفل الزفاف لحظة مؤثرة ومبهجة، حيث شاركت أمينة خليل والدها الرقص، في لقطة أثارت إعجاب الحاضرين.

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