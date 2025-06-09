إلهام شاهين تحتفل بعيد الأضحى مع شقيقها وسوزان نجم الدين (صورة)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد الأضحى المبارك.

ونشرت إلهام شاهين، صورة جمعتها مع شقيقها أمير والفنانة سوزان نجم الدين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصحبة الحلوة، ربنا يفرح كل الناس في الأعياد مع عائلاتهم وأصدقائهم".

يذكر أن، إلهام شاهين خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.