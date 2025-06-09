الصور الأولى من حفل زفاف أمينة خليل الثاني في اليونان

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة أمينة خليل، بزفافها على المصور أحمد زعتر للمرة الثانية.

وأقامت أمينة خليل حفل الزفاف بدولة اليونان، بعد إقامة حفل زفافها الأول يوم 30 مايو الماضي، بحضور نجوم الفن.

وتداول رواد مواقع التواصل أحدث جلسة تصوير لـ أمينة خليل وعريسها المصور أحمد زعتر من أمام البحر في اليونان.

وحرص الثنائي على ارتداء الملابس البيضاء، حيث ارتدت أمينة خليل فستانًا باللون الأبيض، كذلك ارتدى أحمد زعتر بدلة بنفس اللون.

يذكر أن أمينة خليل احتفلت منذ أيام بزفافها على المصور أحمد زعتر، وسط حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: منى زكي، أحمد حلمي، نجلاء بدر، درة، عمرو يوسف، كندة علوش

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