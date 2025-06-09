أمينة خليل ترقص مع والدها في حفل زفافها باليونان.. صور وفيديو

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة أمينة خليل، على إقامة حفل زفاف جديدا، باليونان، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، ونجمات الفن.

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا لـ أمينة خليل وعريسها المصور أحمد زعتر، حيث حرص الحضور على ارتداء الحضور ملابس بيضاء، تناسب الأجواء.

شهد حفل الزفاف لحظة مؤثرة ومبهجة، حيث شاركت أمينة خليل والدها الرقص على أغنية "بنت أبويا"، في لقطة أثارت إعجاب الحاضرين.

يذكر أن أمينة خليل احتفلت منذ أيام بزفافها على المصور أحمد زعتر، وسط حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: منى زكي، أحمد حلمي، نجلاء بدر، درة، عمرو يوسف، كندة علوش

وكان آخر أعمال الفنانة أمينة خليل مسلسل "لام شمسية" الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا

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