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بعد نقله للعناية المركزة.. بسمة بوسيل تناشد متابعيها الدعاء لابنها آدم تامر حسني

08:49 م الإثنين 09 يونيو 2025

الفنانة بسمة بوسيل

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كتب - معتز عباس:

ناشدت الفنانة بسمة بوسيل على مشاركة متابعيها والجمهور الدعاء لابنها آدم ونجل الفنان تامر حسني، بعد تعرضه لوعكة صحية، نقل على أثرها العناية المركزة بالمستشفى.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "انستجرام": "اللهم يا واسع الرحمة، يا شافي يا كافي، اشفِ عبدك الصغير آدم شفاءً لا يُغادر سقمًا، اللهم ألبسه ثوب العافية، وارفع عنه كل ألم، وخفف عنه كل وجع، واشرح صدره، ويسر أمره، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يُضام، واكفه بركنك القوي، وبارك في عمره وصحته ونموّه. اللهم اجعل مرضه کفارة وطهورًا، وقرّ أعيننا برؤيته في أحسن حال، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين".

وكشفت الفنانة بسمة بوسيل عن تعرض آدم نجل طليقها الفنان تامر حسني، لوعكة صحية الأيام الماضية.

بسمة بوسيل على انستجرام

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آدم تامر حسني نجل تامر حسني يتعرض لوعكة صحية بسمة بوسيل على إنستجرام بسمة بوسيل تطالب بالدعاء لابنها آدم
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