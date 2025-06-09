بالصور | صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. وهنا شيحة تعلق

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة صبا مبارك على خطف الأنظار من خلال أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

وظهرت صبا بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "هدوء".

ولاقت الصورة تفاعلًا من المتابعين أبرزهم هنا شيحة وكندة علوش، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "كل ما تكبر تصير أحلى"، "جميلة أوي، "أجمل إنسانة"، "ملامحك جميلة جدا"، "أحلى صبا".



يذكر أن، آخر أعمال صبا مبارك مسلسل " 220 يوم" من بطولة كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.

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