كتب - معتز عباس:

علق الشيخ مظهر شاهين، على عودة الفنان أحمد سعد، إلى إحياء حفلاته الغنائية، بعد إعلان توبته خلال تأدية فريضة الحج.

وكتب مظهر شاهين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "مؤلم أن يعود بعض الناس عن توبتهم وكأنها كانت مجرد لحظة انفعال عاطفي في موسم الحج، فالتوبة عقد مع الله، وليست زينة موسمية تُخلع بعد الإحرام. نسأل الله الثبات لنا ولهم، فالعبرة بالخواتيم لا بالبدايات".

أحيا النجم أحمد سعد حفله الغنائي الأول خلال موسم عيد الأضحى المبارك بعد عودته من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج وذلك ببورتو مارينا العلمين الجديدة وسط حضور ضخم.

ويأتي الحفل ضمن جولة غنائية مميزة يقدمها أحمد سعد خلال الفترة القادمة حيث يحيي حفلا غنائيا ضخما يوم ١٣ يونيو الجاري بنادي الشمس ويتبعها بجولة داخلية وخارجية خلال الفترة القادمة بالإضافة للتحضير لعدد من المفاجآت الغنائية خلال الفترة القادمة.



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