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أحمد سعد يتألق في حفل العيد ببورتو العلمين.. ويستعد لجولة غنائية

04:58 م الإثنين 09 يونيو 2025

أحمد سعد

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كتبت- منال الجيوشي

أحيا النجم أحمد سعد حفله الغنائي الأول خلال موسم عيد الأضحى المبارك بعد عودته من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج وذلك ببورتو مارينا العلمين الجديدة وسط حضور ضخم كعادة حفلات أحمد سعد.

وحرص سعد على تقديم التحية للجمهور بعد صعوده المسرح بإطلالة صيفية مختلفة ليقدم باقة ميزة من أهم أغانيه التي تفاعل معها الجمهور حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وخلال الحفل قدم أحمد سعد عدد كبير من الأغاني منها "اليوم الحلو ده ووسع وسع واختياراتي "وغيرها من الأغنيات التي أشعلت الحفل ليقدم أحمد سعد أحد أهم وأنجح حفلات الموسم.

ويأتي الحفل ضمن جولة غنائية مميزة يقدمها أحمد سعد خلال الفترة القادمة حيث يحيي حفلا غنائيا ضخما يوم ١٣ يونيو الجاري بنادي الشمس ويتبعها بجولة داخلية وخارجية خلال الفترة القادمة بالإضافة للتحضير لعدد من المفاجآت الغنائية خلال الفترة القادمة.

أحمد سعد حفل العيد ببورتو العلمين جولة غنائية
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