مع اقتراب موعد زفافه.. ما لا تعرفه عن حفيد الزعيم عادل إمام

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الزعيم عادل إمام، للاحتفال بزفاف حفيده عادل، نجل المخرج رامي إمام، خلال الأيام المقبلة.

ويحتفل حفيد الزعيم، بزفافه ومدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، بعد عامين من احتفالهم بالخطوبة في يوليو 2023.

من هو حفيد الزعيم؟

- حمل "عادل" نجل المخرج رامي إمام، اسم جده، وهو الابن الأكبر، ويليه شقيقه "عز الدين".

- هو الحفيد الأكبر للزعيم عادل إمام، الذي لديه من الأبناء 3 هم: المخرج رامي إمام، وسارة، والفنان محمد إمام، ولديه من الأحفاد عادل، وعز الدين، وأمينة، وهالة، وكاميليا، ورقية، وخديجة.

- درس عادل رامي إمام، الإخراج في الجامعة الأمريكية، مثل والده المخرج رامي إمام.

- قام خلال دراسته، بإخراج فيلم قصير بعنوان "انحدار"، ضمن مشروع تخرج، وذلك في عام 2022

- تدور أحداث فيلم "انحدار"، الذي تولى إخراجه حفيد الزعيم، حول عودة شخص لمنزله بعد أسبوعين من فقدان والديه في حادث سيارة، ويصاب بعده بحالة اكتئاب، واستعان في تنفيذها بشقيقه واثنين من أصدقائه، واستغرق الانتهاء من الفيلم يومين.

- نال الفيلم، إشادة المخرج رامي إمام، وأكد "عادل"، أنه حظى أيضا باعجاب جده الزعيم عادل إمام.

عادل رامي امام يتحدث عن فيلمه