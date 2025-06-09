إعلان

بالصور.. جومانا مراد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

03:38 م الإثنين 09 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جومانا مراد
  • عرض 6 صورة
    جومانا مراد
  • عرض 6 صورة
    جومانا مراد
  • عرض 6 صورة
    جومانا مراد
  • عرض 6 صورة
    جومانا مراد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي
نشرت الفنانة السورية جومانا مراد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها

وظهرت جومانا مراد في الصور بإطلالة جريئة، على شاطئ البحر، وهي تستمتع بإجازة العيد

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "قمر"، "جومانا الجميلة"، "أناقتك" وغيرها

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "أم ٤٤" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: سمية الخشاب، فاطمة الصفي، عبير أحمد

جومانا مراد إنستجرام إجازة العيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة