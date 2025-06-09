بالصور.. جومانا مراد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

القاهرة- مصراوي

نشرت الفنانة السورية جومانا مراد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها

وظهرت جومانا مراد في الصور بإطلالة جريئة، على شاطئ البحر، وهي تستمتع بإجازة العيد

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "قمر"، "جومانا الجميلة"، "أناقتك" وغيرها

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "أم ٤٤" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: سمية الخشاب، فاطمة الصفي، عبير أحمد