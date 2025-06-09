بالصور.. ابنة نجيب الريحاني تضع الورود أمام قبر والدها

كتبت- منال الجيوشي

حرصت جينا الريحاني، ابنة الفنان الكبير نجيب الريحاني، على إحياء ذكرى رحيل والدها الراحل، وقامت بوضع باقة من الزهور أمام قبره

ونشرت الإعلامية سهير جودة مجموعة صور لجينا الريحاني، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك

وعلقت على الصور قائلة: "جينا ابنة نجيب الريحاني تزور قبر والدها في ذكرى رحيله، جينا بنت نجيب الريحاني، لسه بتزور قبر والدها كل سنة وتحط ورد بإيديها"

وتابعت: "رغم كبر سنها وتعبها، لسه بتحافظ على ذكراه كأنه لسه عايش في قلبها، الوفاء مش بيكبر، واللي بنحبهم عمرهم ما بيموتوا"

النجم نجيب الريحاني أحد أعمدة المسرح العربي، وأحد أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية، وقدم خلال مسيرته الفنية عدد كبير من المسرحيات

وفي السينما قدم الريحاني ١٠ أفلام، أبرزها: "أبو حلموس"، "سي عمر"، "غزل البنات"، "سلامة في خير"، وغيرها