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بالصور.. عروس حفيد عادل إمام تحتفل بليلة الحنة وسط صديقاتها

01:04 م الإثنين 09 يونيو 2025
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القاهرة- مصراوي
احتفلت مدربة اللياقة فريدة أشرف، خطيبة عادل جونيور، حفيد الفنان الكبير عادل إمام، بليلة الحنة وسط صديقاتها

وعلى طريقتها الخاصة، حملت العروس صورة لعريسها "عادل" وهي ترتدي فستان أبيض أنيق، وسط صديقاتها

عادل هو حفيد الزعيم عادل إمام من نجله المخرج رامي إمام، واحتفل بخطوبته على فريدة أشرف في أجواء عائلية عام 2023، في حفل حضره الأهل والأصدقاء

عروس حفيد عادل إمام ليلة الحنة فريدة أشرف خطيبة عادل جونيور حفيد عادل إمام
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