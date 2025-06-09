هالة الزيات تكشف لـ"مصراوي" كواليس تقديم محمد منير لـ "ملامحنا"

كتب-مصطفى حمزة:

طرحت شركة روتانا، البرومو الدعائي لأول أغاني ألبوم النجم محمد منير، بعنوان "ملامحنا".

وروجت روتانا، عبر صفحاتها في مواقع التواصل، للأغنية، وكتبت: "اللي بيطبطب ع الروح وصل، ملامحنا، للكينج محمد منير".

وتحدثت الشاعرة هالة الزيات، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن كواليس تقديم "ملامحنا"، والتي تشهد أول تعاون لها مع الكينج محمد منير.

وقالت: "كنت على تواصل مع الملحن أحمد زعيم، وقال لي ابعتي لي أكثر من موضوع عشان نبعت حاجة للكينج، فطبعا تحمست جدا فبعت له دخول الأغنية، ومكانتش كاملة فعجبته، وحس إن هي ممكن تنال إعجاب محمد منير، فطلب مني أكملها".

وتابعت: "أكملت كتابة كلمات (ملامحنا)، بحيث إنها تتماشى مع الكينج وتنال إعجابه، والحمد لله أحمد زعيم، عملها لحن جميل جدا وسمعناها للكينج، وأعجبته الحمد لله".

وأضافت: "لم يطلب الكينج أي تعديل، والحمد لله التعاون معه كان سهل وجميل، وربنا يتم فضله علينا وتنزل وتعجب الناس إن شاء الله".

"ملامحنا" من كلمات هالة الزيات، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وميكس ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: كل أما نصور ملامحنا.. مش دايما بنكون

هو إحنا.. أوقات بنبان نشبه روحنا.. وأوقات نتغير.. أوقات فى الصورة نبان أهدى.. وأوقات في اللمة تبان وحدة.. وأوقات ملامحنا تبان باهتة.. وساعات بتنور.. بس اللي يحير هو إحنا.. ليه تملي عيونا بتفضحنا.. والوقت اللي صحيح فيه فرحنا.. ليه عمره قصير.. كل أما الدنيا بتجرحنا.. كل أما نغير مطارحنا.. بتتبدل تفاصيل ملامحنا.. ما بقتش صورنا تفرحنا.. ليه زي الأول.. كل أما نطبطب على روحنا.. بنحِن لذكرى بتدبحنا.. وكل أما نلملم في جروحنا.. قلوبنا بتتعور.. فيه ناس من نظرة بتلمحنا.. وأول ما وجودها يريحنا.. فجأة بتمشي وتاخد روحنا.. فوق ما بنتصور"