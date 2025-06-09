أمينة خليل تقيم حفل زفاف جديدا باليونان (صورة)

كتبت- منال الجيوشي

أقامت الفنانة أمينة خليل، حفل زفاف جديدا، باليونان، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين

وحرص الحضور على ارتداء ملابس بيضاء، بينما تداول البعض صورة واحدة لأمينة خليل وعريسها المصور أحمد زعتر

يذكر أن أمينة خليل احتفلت منذ أيام بزفافها على المصور أحمد زعتر، وسط حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: منى زكي، أحمد حلمي، نجلاء بدر، درة، عمرو يوسف، كندة علوش

وكان آخر أعمال الفنانة أمينة خليل مسلسل "لام شمسية" الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا

وشارك في بطولة المسلسل: أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، كمال أبو رية، ومن إخراج كريم الشناوي