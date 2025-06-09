حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم بـ يوم القيامة

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ طارق الشناوي ينتقد أبطال وصناع فيلم "ريستارت"، أول تعليق من زوج أسماء شريف منير بعد زواجهما، موعد جنازة وعزاء الموزع نوار البحيري، شيماء سعيد تنشر فيديو مع بناتها بعد اتهامها لزوجها إسماعيل الليثي بالاعتداء عليها، ماذا رأت حلا شيحة في رؤيا يوم القيامة، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: