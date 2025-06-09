إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، في جلسة تصوير صيفية لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

مي سليم

تستمتع الفنانة مي سليم بعطلتها الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم بفستان قصير، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ريم البارودي

تألقت الفنانة ريم البارودي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت جهورا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جيلان علاء

احتفلت الفنانة جيلان علاء بعيد ميلاد زوجها ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد مين الليلة، عيد ميلاد عزوزي، يلا يا جوزائيين".

جومانا مراد

ظهرت الفنانة جومانا مراد بفستان قصير، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بدون مكياج.

إسراء عبد الفتاح

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح صورة جديدة لها على طريقة السيلفي"، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرم"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة