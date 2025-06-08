عادل إمام يتصدر تريند موقع "جوجل" لهذا السبب.. ماذا حدث؟

كتب - معتز عباس:



تصدر الزعيم عادل إمام محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، عقب انتشار أخبار تفيد بقرب زفاف حفيده عادل رامي إمام.

وكان عادل نجل المخرج رامي إمام احتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تعمل مدربة لياقة بدنية وتدعى فريدة أشرف في حفل عائلي بسيط اقتصر على أقارب العروسين، في يوليو عام 2023.

وتخرج عادل رامي إمام من الجامعة الأمريكية عام 2023 حيث درس في قسم الإخراج، وسبق وأن أخرج فيلما ضمن دراسته.

يُذكر أن عادل إمام لديه ثلاثة أبناء: رامي، ومحمد، وسارة، واحتفل بعيد ميلاده الـ85 يوم 17 مايو

ويُعد عادل إمام من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، وقدم خلال مسيرته الحافلة العديد من الأعمال الخالدة في السينما، منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

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