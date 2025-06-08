ريهام حجاج تؤدي مناسك الحج رفقة زوجها: "ربنا يكتبها لكل حد نفسه يروح"

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة ريهام حجاج عن سعادتها بأداء مناسك الحج هذا العام رفقة زوجها رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة.

ونشرت ريهام صورًا لها رفقة زوجها أثناء تأدية فريضة الحج، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سافرت بلاد مختلفة و رحت و جيت و عملت عمرات كتير الحمد لله، بس أحلى وأنقى وأجمل وأعظم من الحج مافيش، رحلة تغذي الروح وتغسل القلب وتهذب النفس، ربنا يكتبها لكل حد نفسه يروح ويكتبهالي تاني وتالت وعاشر يا رب".

يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "أثينا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشاركها البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، ودونا إمام، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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