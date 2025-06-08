بالصور.. ياسمين العبد تحتفل بعيد ميلادها الـ19 وسط البالونات والزهور

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة الشابة ياسمينا العبد بعيد ميلادها الـ 19 وسط البالونات والزهور، رفقة كلابها.

ونشرت ياسمين صورًا لها من احتفالها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "أشعر بالحب الشديد!!!، شكرًا لكم جميعًا على أمنيات عيد ميلادكم الجميلة".

يذكر أن ياسمينا العبد شاركت في دراما رمضان بمسلسل "لام شمسية"، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، أسيل عمران، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

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