"ورانا إيه".. نانسي عجرم تشارك متابعيها لحظة رومانسية مع زوجها

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة زوجها فادي الهاشم في لحظة رومانسية.

ونشرت نانسي الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث بدا فادي وهو ممسكًا بهاتفه ويستمع لأغنيتها "ورانا إيه"، وظهر وهو مستمتعاً ومندمجاً مع الأغنية يردد كلماتها بوضوح.

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي، في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يوم 15 نوفمبر المقبل، وذلك في قاعة KB Hallen، وسط حضور أبناء الجالية العربية.

وكانت نانسي طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "ورانا إيه"، التي صوّرتها في إحدى العواصم الأوروبية، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع باسم رزق.

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