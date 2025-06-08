بمشاركة إمام عاشور.. تركي آل الشيخ يواصل الترويج لفيلم 7Dogs (فيديو)

كتب - معتز عباس:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لفيلم 7Dogs، بطولة الفنان أحمد عز والفنان كريم عبدالعزيز.

ونشر تركي مقطع فيديو من مشاركة إمام عاشور لاعب الأهلي في الفيديو الترويجي لفيلم 7Dogs، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وقال إمام في الفيديو: "أنا مش في الفيلم بس هتفرج على الفيلم".

فيلم 7Dogs بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي.

اقرأ أيضا..

درة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال احتفالا بالعيد والجمهور يعلق (صور)

إلهام شاهين تحتفل بعيد الأضحى في الساحل الشمالي (صور)