كتب - معتز عباس

حرص الفنان أكرم حسني على توثيق لحظة كوميدية جمعته بالفنان مصطفى غريب داخل حمام السباحة، وذلك أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى.

ونشر أكرم صورًا لـ مصطفى غريب وهو يقفز داخل حمام سباحة بشكل كوميدي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتب أكرم، تعليقًا على الصور: "ابن مدرس السباحة و مدربة الجمباز .. بحبك يا صاصا"، ليرد عليه مصطفى: "أحلى كابتن في حياتي".

وقدم أكرم حسني مسرحية "ألف تيتة وتيتة" في المملكة العربية السعودية، من بطولة، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، وغادة طلعت، وهي من تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.



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