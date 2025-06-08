كتب - معتز عباس:

شارك المطرب حمادة هلال متابعيه والجمهور، صورًاجديدة له أثناء تأدية مناسك الحج، بصحبة الفنان أحمد السقا، والفنان عمرو سعد.

ونشر حمادة الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أخواتي وحبايبي ربنا يتقبل منا ومنكم ويحفظكم ويحفظ أولادكم، حج مبرور وذنب مغفور باذن الله، يارب يكتبها لكل مشتاق".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد يؤدي هو أيضا مناسك الحج، وانتشرت له صورا وأكثر من فيديو أثناء تواجده في الأراضي المقدسة، كما كشف الفنان ماجد المصري عن أدائه فريضة الحج هذا العام، ونشر صورة تجمعه بزوجته.

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