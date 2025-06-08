"الناس بتتحاسب وعنكبوت بشوك".. "ماذا رأت حلا شيحة في رؤيا يوم القيامة؟

كتب - معتز عباس:

روت الفنانة حلا شيحة تفاصيل رؤيا مؤثرة عن يوم القيامة، مشيرة إلى أن الرؤية كانت في مرحلة العشرينات من عمرها خلال وجودها في لبنان.

وقالت حلا في فيديو نشرته عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، إنها شهدت رؤية ليوم القيامة في المنام وهي تقف على أرض بيضاء لامعة، تحيط بها جبال من الخلف، ومن الأمام بحر وسماء بدت في غاية السوء، لكنها شعرت بجمالهما، ثم رأت ملكًا على هيئة طائر ضخم تغطي جناحاه السماء بالكامل.

وأضافت: "أنا شوفت ملك على شكل طائر كبير جناته بيضاء كل جناح سادد السماء وحجمه كبير شبه الصقر بس كله لونه ابيض، شكله مش مرعب على قد ما حجمه كبير، وبدأ ينزل على الرمال، الناس بدأت تصطف فأنا قلت اية ده شكلنا هنتحاسب هو ده يوم القيامة، أنا عمري في حياتي ما كنت اتكلمت مع حد فيه ولا عارفة تفاصيله ولا عارفة اي حاجة غير الرؤية دي".

وتابعت: "الملك بدأ ينادي الناس بأسمائهم، وجاء عندي جريت واستخبيت في آخر الصف وأنا بقول لنفسي حلا أنتي طيبة مش بتعملي حاجة غلط وابتسمي ابتسامتك الجميلة وهو مش هيعملك حاجة متقلقيش، وندهلي حلا يا بنت نادية مش أنتي فلانة وكذا وكذا وقعد يتكلم معايا، بصيت ليه بابتسمامة، ورغم ابتسمتي وظني اني كنت كويسة قالي ده ميعاد الحساب وخدني بجناحاته ونزلنا المايه وكانت لونها وحشة اوي والسما كمان، وفي ناس بتتحاسب من ورايا وفي اللحظة دي أدركت ان ده وقت الحساب واني مش هقدر أنقذ حد ولا حد ينقذني".

وأكملت: "فجأة ببص جنبى لقيت عنكبوت ضخم شعره شوك وانا عايزة اصحى بس في حاجة جنبي شكلها مرعب وفتحت عيني في اللحظة دي من الرعب في اوضتي بس مش قادرة اصحى وكان حاجة رجعت شدتني ودخلت في الحلم تاني، ولقيت العنكبوت جنبي واخدت قرار وقتها عشان أصحى وفتحت عيني وكانت دموعي نازلة من كنت الرعب".

وأتمت: "جريت على الشباك ببص برا أنا كنت قاعدة على الكورنيش في لبنان شوفت فعلا العنكبوت في البحر ".

كانت آخر مشاركات حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وشاركها البطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

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