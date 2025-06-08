أول تعليق من أسما شريف منير بعد عقد قرانها

كتبت- نوران أسامة:

وجهت أسما شريف منير، نصيحة لمتابعيها بعد عقد قرانها الذي أقيم أمس السبت، وسط حضور من الأهل والأصدقاء.

ونشرت أسما، فيديو بث مباشر عبر حسابها على "إنستجرام"، وقالت خلاله: "أول حاجة أنا بشكر ربنا على كل حاجة حصلت من أول ما قابلت أحمد لحد اللحظة دي، وعايزة أشكر الناس اللي قالتلي مبروك دي تالت جوازة ليا، أول مرة في حياتي أحس إني عروسة، دايمًا الناس تقعد تشتم المرة دي سبحان الله لاقيت ردرود الأفعال مش طبيعية ومش مستوعبة إن ده بيحصل".

وتابعت: "لو رجعتوا شوفتوا التعليقات على البوست كلها حلوة، ألف كومنت أكدلي إن ربنا واقف في ضهري واللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه، والمرة دي حسيت إني عايزة كل حاجة جوايا لأن أنا شخص إندفاعي، وعشان عايزة أوصل البنات لحاجة بعد تجارب كتيرة، ومنها مقولش حاجة سابقة أوانها فـ اتعلمت السرية والكتمان لحاجة شخصية زي دي".

وأضافت: "وأنا أول فرحتي عملنا فرح كبير وقتها كان في فندق كبير وجهزنا قبلها بشهور، ومفدنيش حاجة الكلام ده والفلوس كنا إحنا أولى بيها، والحاجات مش بكم الفلوس وبهرجتها، والانبساط مش بالفلوس الكتير، والصح إن الست تتجوز والمطلقة، وعشان ربنا عارف إن الست ليها احتياجاتها شرع إنها تتجوز مرة واتنين وتلاتة وعشرة ومفيش حاجة تقول عشان خلاص بقا ده نصيبك من الدنيا واقعدي بقا ربي العيال، الست ليها تركيبة معينة وليها هرمونات وليها احتياجات لازم يكون معاها راجل".

واستكملت : الصح إن الست تلاقي حد معاها وتدعي ربنا إن يلاقي ليها الحد اللي يحترمها ويحتويها، وده اللي كنت بطلبه من ربنا إنه يساعدني وإني معملش حاجة تغضبه، والحاجة التانية البهرجة، والفرح يبقى عامل إزاي فـ الفكرة في إن إحنا نفضل نفكر في كل تفصيلة بزيادة محدش عارف بكرة في إيه والمستقبل في إيد ربنا".

وأضافت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت ليها".

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