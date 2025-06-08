تامر هجرس يرقص وسط البحر احتفالا بإجازة عيد الأضحى (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان تامر هجرس جمهوره مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وهو يرقص وسط البحر.

ونشر هجرس، الفيديو، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، واحتفل خلاله بإجازة عيد الأضحى المبارك.

يُذكر أن تامر هجرس شارك في ببطولة فيلم جوازة توكسيك، إلى جانب ليلى علوي وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين "فريدة" و"كريم"، تبدأ بسوء تفاهم في دبي، ثم تمر بسلسلة من الصراعات بعد عودتهما إلى مصر، بسبب تدخل الأهل في مصير العلاقة.

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