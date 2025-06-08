شورت جريء" ..نسرين طافش تحتفل بعيد" الأضحى أمام البحر )صور

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، في جلسة تصوير صيفية احتفالا بالعيد.

وظهرت نسرين بإطلالة صيفية مرتدية شورت جريء"، وعلّقت على الصور بعبارات تحمل طابع التفاؤل والحيوية، قائلة: "لقد جاء الصيف، فلنستمتع، مطاردة غروب الشمس والأحلام".

يذكر أن، أخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

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