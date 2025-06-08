مرتدية شورت..هند عبدالحليم تنشر صورا برفقة درة في عيد الأضحى

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هند عبدالحليم، متابعيها صور جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت هند، مرتدية شورت وفي احدى الصور ظهرت بجانبها الفنانة درة، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وعلّقت: "عيد سعيد للجميع".

وتفاعل الجمهور مع اطلالتها، وجاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: "قمر خالص"، "ربنا يحميكم"، "أول مرة أشوفكم سوا قمرات"، "عسلات العيد".

يذكر أن، هند عب الحليم شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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