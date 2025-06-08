حكيم يشارك في الدورة الـ22 من مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية

كتبت- منى الموجي:

يستعد المطرب حكيم لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية، في ثاني مشاركة له بالمهرجان والرابعة في دولة النرويج.

مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية أقيمت دورته الأولى عام 1994، وفي إعلانه عن الحفل حدد المهرجان مجموعة من أشهر الأغاني التي شكلت محطات بارزة في مشوار حكيم الغنائي، بينها: "ولا واحد ولا مية، والسلامو عليكو، آه يا قلبي والليلة ليلتك".

وفي بيان صحفي، أعرب حكيم عن سعادته وفخره بمشاركته في المهرجان الذي يدعو سنويا نجوم الغناء العالميين أصحاب التجارب الموسيقية المختلفة .

وأشار إلى أن المهرجان يحتفي سنويا بالموسيقى الشعبية من جميع أنحاء العالم ويوجه الدعوة للنجوم لتقديم عروضهم في 14 موقعًا مختلفًا في أوسلو في مجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية بما في ذلك الشعبي والجاز والسامبا والهيب هوب .

يشار إلى أن مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية يقام منتصف شهر أكتوبر من كل عام وسبق أن شارك في حفلاته عدد من أبرز المطربين والموسيقيين العالميين.

جدير بالذكر أن حكيم سبق وشارك بالغناء في العديد من مهرجانات العالم الغنائية، مثل صن دانس الغنائي وحفل توزيع جوائز نوبل للسلام، ووقف ليغني على أكبر مسارح العالم وفي مقدمتها مسرح الأوليمبيا بباريس.