بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لمنة فضالي والجمهور يعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وشاركت متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "منة" بإطلالة صيفية جريئة، ارتدت خلالهابـ بلوزة مكشوفة البطن وجيبة قصيرة، ولاقت إعجاب متابعيها.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "عسل يا منة، سكرة، ربنا يحفظك، شو هذا الجمال، ما شاء الله، تبارك الله".

يذكر أن، منة فضالي، خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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