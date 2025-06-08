اتهامات بالتحرش الجنسي تلاحق الممثل الأمريكي جاريد ليتو

كتبت- نوران أسامة:

يواجه الممثل الأمريكي جاريد ليتو، اتهامات بالتحرش الجنسي بعدد من النساء، وفقًا لما ذكرته مجلة "بيبول" الأمريكية.

وبحسب تقرير نشرته منصة "إير ميل" الإلكترونية، أفادت تسع سيدات أن "ليتو" تصرّف معهن بشكل غير لائق، وزعمن أن بعض هذه الوقائع حدثت عندما كنّ قاصرات.

من جانبه، نفى جاريد ليتو جميع الاتهامات في بيان لمنصة "إير ميل"، فيما لم يرد أي تعليق رسمي من ليتو أو فريقه حتى الآن على طلب مجلة "بيبول" للتعليق.

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