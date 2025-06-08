روبي تستعد لإحياء حفل غنائي في المغرب ضمن مهرجان موازين

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي ضخم في المغرب، يوم الجمعة الموافق 20 يونيو المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان موازين.

وشاركت روبي، البوستر الدعائي الخاص بالحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "جمهور المغرب مستنياكم في مهرجان موازين يوم ٢٠ يونيو".

ويُعد مهرجان "موازين" من أضخم المهرجانات الموسيقية في العالم العربي، ويستضيف سنويًا نخبة من أبرز نجوم الغناء من مختلف الدول.

يُذكر أن روبي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "إخواتي"، إلى جانب كل من نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من نجوم الدراما.

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