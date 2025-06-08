درة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال احتفالا بالعيد والجمهور يعلق (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها تيشيرت باللون الأبيض، وبنطال بيج.

ونالت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "الحلاوة والشياكة" ، "حبيبتي القمر"، "تسلملي هذه الطلة" ، "زي القمر".

وكانت آخر أعمال درة فيلم "وين صرنا" ويتناول قصة نادين، امرأة شابة فلسطينية من غزة، التي جاءت إلى مصر بعد ثلاثة شهور من الحرب، حاملة ابنتيها الرضيعتين إيلاف وسلاف، التي أنجبتهما قبل الحرب بشهور بعد عناء خمس سنوات، أتت هي وأمها وأبيها وأخواتها السبعة، تاركة زوجها عبود في خيام النازحين، الذي لن يأتي إليها إلا بعد شهرين.

اقرأ أيضًا:

بالصور ..عروض البيت الفني للمسرح " كامل العدد " في موسم العيد

كريم الشناوي: "لام شمسية" مشروع حساس.. والواقع أعنف من الخيال

بعد عقد قرانها.. أسما شريف منير تتصدر تريند "جوجل"