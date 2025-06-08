قبل حفل هولوجرام العندليب.. محمد شبانة: "صوت الفن" ليس من حقها التعاقد

كتبت- منى الموجي:

نفى محمد شبانة نجل شقيق "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ امتلاك المنتج محسن لأغاني عمه، مؤكدا أنه يعد مستأجرا للأغاني من الحارس القضائي، يقوم باستئجارها عاما بعام، وليس من حقه التعاقد مع أي جهة فيما يخص استغلال اسم وصورة حليم في حفل الهولوجرام بمهرجان موازين المغربي.

وأضاف شبانة في بيان رسمي أن أساس الهولوجرام هو استخدام صورة العندليب على المسرح وصوت الفن ليس من حقها التعاقد في هذا الشأن، مؤكدا أن أسرة عبدالحليم حافظ هي فقط من لديها كافة الحقوق، وعلى من يريد استخدام اسم وصورة حليم الحصول على موافقة أسرته.

وأشار شبانة إلى أن أسرة عبدالحليم حافظ سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة سواء في مصر أو المغرب أو الإمارات للحصول على كافة حقوقها من هذه الجهة المنفذة لحفل الهولوجرام والتي تعاقدت مع الجهة الخطأ .

وأوضح شبانة أن هذه الشركة سبق واتفقت مع أسرة عبدالحليم على تنفيذ حفل هولوجرام، ولكن الأسرة فوجئت بتنفيذ صورة العندليب بشكل سيء، حتى أن صورة العندليب ظهرت وكأنها كاريكاتير، الأمر الذي جعل الأسرة ترفض إتمام الاتفاق مع هذه الشركة .

وكانت عائلة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ أصدرت بيانا آخر، قالت فيه إنه وصل إلى علمها أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان "موازين" توحي، من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية “الهولوجرام” يخصّ الفنان عبدالحليم حافظ.

وتابع البيان "حرصًا على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان موازين أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل".

وأضافت الأسرة في بيانها "كما تؤكد العائلة أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبدالحليم حافظ محفوظة حصرًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسمياً، وأي استخدام لهذه الحقوق دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة".

واختتم البيان "إن عائلة عبدالحليم حافظ تهيب بجميع الجهات احترام الحقوق القانونية والأدبية المتعلقة بالرموز الفنية العربية، وتحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين. نشكر الجمهور الكريم على محبته وحرصه الدائم على احترام إرث عبدالحليم حافظ الفني والإنساني".

وكانت الشركة المُنفذة لحفل الهولوجرام المقرر إقامته على مسرح محمد الخامس ضمن فعاليات مهرجان موازين – إيقاعات العالم، في دورته الـ19، أصدرت بيانا للرد على البيان الصادر عن أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، مؤكدة أنها لم تستخدم اسم أو صورة أو أغاني العندليب دون الرجوع إلى الجهات المالكة للحقوق.

وقالت في بيانها، إن الحفل سيتم وفق تعاقد قانوني مع المنتج محسن جابر، الذي يمتلك حقوق استغلال عدد من أغاني عبدالحليم حافظ، وأنها حريصة على احترام الحقوق الأدبية والفنية، وأن جميع الخطوات تمت بشكل قانوني ورسمي قبل الإعلان عن الحفل.

وعن موقف أسرة العندليب، أكدت أن هذا العرض ليس الأول من نوعه، إذ سبق لها تقديم 25 حفلًا بتقنية الهولوجرام للعندليب الأسمر، من بينها 4 حفلات أُقيمت في مصر بحضور عدد من أفراد الأسرة، علمًا بأن الموافقة على هذه العروض تمت عبر تعاقد رسمي مع المنتج محسن جابر بصفته المالك القانوني لحقوق الأغاني.