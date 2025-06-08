كتبت– نوران أسامة:

نشرت شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على"تيك توك" وظهرت خلاله برفقة ابنتيها، فيما بدت أنها مصابة في يدها.

ويأتي هذا الفيديو بعد أيام قليلة من تداول مقطع سابق ظهرت فيه شيماء وهي في حالة انهيار، متهمة زوجها بالاعتداء عليها بالضرب، والاستيلاء على أموالها، وتدمير مقتنيات شقتهما.

يذكر أن شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي هي والدة الطفل الراحل رضا والذي توفي بشكل مأساوي بعد سقوطه من شرفة المنزل من الطابق العاشر.

وشاركت "شيماء" في فيديو كليب أغنية " انتي الغزالة"، والتي طرحها إسماعيل الليثي في شهر أبريل الماضي.

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