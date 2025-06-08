جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة احتفالا بعيد الأضحى (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة جومانا مراد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو ضم مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة صيفية جريئة.

وارتدت جومانا باطلالتها جيبة قصيرة وتوب، وعلّقت على الفيديو، قائلة: "كل يوم جديد هو فرصة جديدة للشعور بالفرح".

ولاقت الصور تفاعلاً من متابعيها، الذين أشادوا بإطلالتها، وجاءت أبرز التعليقات: "والله قمر"، "العيد والعيدية وصلوا"، "الجميلة"، "دايمًا متألقة يا نجمة النجوم".

يُذكر أن، جومانا مراد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "أم 44" إلى جانب نخبة من نجوم الوطن العربي، منهم سمية الخشاب، ميس قمر، هدى الخطيب، بالإضافة إلى مشاركتها بمسلسل"العتاولة 2" كضيفة شرف.

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