إلهام شاهين تحتفل بعيد الأضحى في الساحل الشمالي (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد الأضحى المبارك في أجواء صيفية مميزة، بصحبة الفنانة سوزان نجم الدين، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية بوسي شلبي، وذلك في منطقة الساحل الشمالي.

ونشرت إلهام، صورا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "العيد على البحر مع صديقاتي في أجمل مكان.. في الساحل الشمالي في مصر.. أجمل بحر وأجمل جو.. الله على جمالك يا مصر".

يذكر أن، إلهام شاهين خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

ا