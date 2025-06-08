لهذا السبب.. مي عز الدين تتصدر التريند

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة مي عز الدين مؤشر البحث "جوجل" بعد مشاركتها مجموعة من الصور والفيديوهات من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "مي"، في مقطع فيديو قصير يضم لقطات من مشاركاتها في عمل مسرحي، وعلّقت: "المسرح عشقي الذي لا ينتهي"، في إشارة منها إلى شغفها الدائم بالفن المسرحي.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور ومتابعيها، الذين أشادوا بجمالها.

وشاركت مي مؤخرا في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه الذي شارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم آسر ياسين ومحمد دياب وسما إبراهيم وغادة طلعت وميس حمدان وغيرهم من إخراج تامر محسن.

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